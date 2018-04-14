За сутки на Донбассе боевики 43 раза обстреляли украинские позиции - один боец получил ранение

За минувшие сутки, 13 апреля, в зоне АТО российско-оккупационные войска совершили 43 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь по укреплениям под Троицким из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также они применили минометы калибра 82-миллиметра в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку Зайцево, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли защитников Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов они вели огонь по укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты «Бутовка», а из вооружения БМП - в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты «Бутовка», Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь.

В результате обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий. Его доставили в лечебное учреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.