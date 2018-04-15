За сутки в зоне проведения АТО боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ – ранены трое военнослужащих

За прошедшие сутки, 14 апреля, российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 52 обстрелы позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии боевики дважды обстреляли защитников Широкино, а из минометов калибра 82 мм - Песков и Шахты «Бутовка».

Также из гранатометов различных систем огонь вели по украинским укреплениям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты «Бутовка», из вооружения БМП - по защитниках Новотроицкого и Водяного, с зенитной установки - вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов - по украинским позициям неподалеку Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка».

Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, также вблизи Водяного, Гнутово, Шахты «Бутовка» и Талаковки боевики вели снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского. Кроме этого минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в районе Майорска. Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.

В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения. Они доставлены в лечебные учреждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 13 апреля в зоне проведения АТО российско-оккупационные войска совершили 43 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.