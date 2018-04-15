Боевики планируют зачистку нескольких оккупированных районов Донецкой области, - разведка

Российско-оккупационное командование временно оккупированных районов Донбасса готовится к проведению «зачисток» в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Соответствующие меры пропагандистские СМИ оккупантов объясняют якобы необходимостью «предупредительных антитеррористических мероприятий». В них примут участие российские военные и представители «министерств государственной безопасности и внутренних дел» террористической группировки «ДНР».

Оккупанты и коллаборационисты опасаются захвата гражданскими лицами пунктов дислокации террористических войск.

«Предполагается, что в ходе проведения мероприятий местному населению будет ограничен въезд-выезд, будут проводиться обыски в местах проживания и опрос с целью выявления проукраински настроенных граждан», - отмечают разведчики.

Террористы продолжают усиливать в оккупированных районах Донбасса административно-полицейский режим и защиту мест дислокации подразделений российско-оккупационных войск.

«В соединениях и частях т.н. «1 и 2 армейских корпусов» российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом "отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры», - добавляют в управлении разведки.

Напомним, что боевики активно обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения.