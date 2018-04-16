В оккупированном Симферополе депутат Госдумы ритуально сжег портреты Трампа, Мэй и Макрона из-за обстрела Сирии

На центральной площади в Симферополе сожгли портреты Терезы Мэй, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Руслан Бальбек, который баллотировался от аннексированного Крыма.

Акция стала «ответом» на ракетный удар, нанесенный объединенными силами по Сирии.

«Конечно, западные лидеры, скорее всего, не увидят сегодняшний флешмоб, – им доложат, что «все спокойно» и «победа за нами». Но это заблуждение. Сегодняшняя акция в Симферополе показала, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет, а международное право и западная демократия с каждым днем теряет рейтинги в глазах крымской молодежи», – написал Бальбек.

Одновременно с этим российский общественный деятель Илья Большедворов обратился в прокуратуру, обвинив организаторов акции в нарушении закона. По его мнению, такие действия являются популизмом и показушничеством.

«Конечно, западные лидеры, скорее всего, не увидят сегодняшний флешмоб, – им доложат, что «все спокойно» и «победа за нами». Но это заблуждение. Сегодняшняя акция в Симферополе показала, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет, а международное право и западная демократия с каждым днем теряет рейтинги в глазах крымской молодежи», – написал Бальбек.

Одновременно с этим российский общественный деятель Илья Большедворов обратился в прокуратуру, обвинив организаторов акции в нарушении закона. По его мнению, такие действия являются популизмом и показушничеством.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Как известно, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».