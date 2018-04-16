Трамп хотел ударить по объектам России и Ирана в Сирии, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала три варианта удара по Сирии в ответ на использование режимом Асада химического оружия в Восточной Гуте. Среди возможных целей были ПВО России и Ирана.

Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

Наиболее консервативный вариант — удар по нескольким объектам, связанным с производством химического оружия.

Второй вариант — бомбардировка обширного набора целей, включая командные пункты сирийских правительственных сил и научные центры, которые могли быть связаны с производством химического оружия.

Самый радикальный вариант, которые рассматривал Трамп, был удар по российским и иранским ПВО в Сирии. По данным источников издания, в Белом доме полагают, что это подорвало бы военную мощь режима Башара Асада.

Министр обороны Джеймс Мэттис, представляя планы ударов по Сирии, указал, что третий вариант может быть опасен из-за ответа на него России и Ирана.

В результате США выбрали сценарий, который сочетает первый и второй варианты.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Как известно, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».