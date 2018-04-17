В оккупированном Луганске взорвалась колонна военной техники боевиков, которую готовили для парада на 9 мая

В оккупированном Луганске взорвалась колонна военной техники боевиков, которую готовили для парада.

Об этом сообщают сепаратисткие сайты.

В результате взрыва пострадали четыре единицы техники, а также танк Т-34, который должен был принять участие в параде к 9 мая.

В пресс-центре штаба АТО заявляют, что техника пострадала в результате самовозгорания и детонации боеприпасов.

«Это является очередной неудачной попыткой боевиков скомпрометировать силы АТО, скрыть от кураторов свою неуклюжесть и настоящие причины инцидента. По данным разведки штаба АТО, в обозначенном районе концентрации техники, которую еще несколько дней назад фиксировали ОБСЕ, случилось самовозгорание автомобиля, от которого огонь перекинулся на другую технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, которые сдетонировали в результате пожара», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО уничтожили 17 боевиков в районе Докучаевска.