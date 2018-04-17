США и Великобритания обвинили российское правительство в масштабной атаке сетевое оборудование по всему миру

Хакерские группировки, которые «с высокой долей вероятности» действуют при поддержке российского правительства, начали широкомасштабную кампанию по кибершпионажу.

Об этом предупреждают Национальный центр кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерство внутренней безопасности США, пишет TJ.

Специалисты заявляют, что хакеры уже атаковали миллионы интернет-маршрутизаторов (роутеров) в правительственных учреждениях, крупных компаниях и объекты критической инфраструктуры, чтобы позже организовать кибератаки по системе «человек посередине».

«Целью этих атак было не только украсть полезную для разведки информацию или интеллектуальную собственность, но и ещё сильнее закрепиться в сетях жертв», — говорится в сообщении.

Представители американских и британских властей считают, что Кремль также может использовать эти кибератаки для подготовки более масштабных кибератак в случае ухудшения отношений с Западом, пишет «Интерфакс».

По словам специалиста Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, в случае проведения Москвой этих кибератак Вашингтон может принять ряд ответных мер, в которые, в том числе, могут войти санкции.

Российское посольство в Британии опровергает обвинения в возможных кибератаках и заявляет, что хотело бы получить от британских властей заявления об отсутствии намерений атаковать российские объекты.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак.