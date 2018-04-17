В Германии спецпредставитель Путина назвал Европу «моськой», а Россию – «киберслоном»

Специальный представитель президента России Владимира Путина по информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских заявил, что Россия не простит ни одного киберудара.

Об этом он заявил в Германии на конференции по вопросам информационной безопасности, передает «Голос Америки».

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что Россия не ограничится устным ответом.

«Я хочу использовать эту возможность и заверить всех, что Россия стала другой. Мы никого не боимся, и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара. Поэтому, если вы хотите, ваша маленькая «моська» в Европе, полаять на российского «киберслона» - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждый выпад», - заявил российский чиновник с трибуны.

Напомним, в Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак.