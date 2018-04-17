Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию – ранены пятеро сотрудников

Пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции ранены во время обстрела.

Об этом сообщил и.о. директора предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов.

По его словам, колонна автомобилей с рабочими, которые ехали на смену, попала под обстрел примерно в 15:40.

«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один в тяжелом состоянии», — сообщает Евдокимов.

Он также добавил, что раненые в данный момент находятся в больнице в городе Ясиноватой, им оказывают помощь.

«Сейчас решаем, как забрать ночную смену, которая находится на фильтровальной станции, но, скорее всего, они останутся там до утра», — рассказал Евдокимов.

Напомним, в ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области.