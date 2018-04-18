В Молдове поймали приднестровских «инструкторов», сотрудничавших с боевиками на Донбассе

Правоохранители Молдовы с помощью украинских спецорганов задержали «инструкторов» из непризнанного Приднестровья, сотрудничавших с боевиками на оккупированном Донбассе.

Об этом во время панельной дискуссии «Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать?» сообщил посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, пишет УНИАН.

- В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые «инструкторы» были задержаны — некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах, а далее, в соответствии с нашим законодательством, — сказал Болбочан, отказавшись уточнить время задержания и количество самих задержанных.

По словам спецпредставителя Украины по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжановского, он говорил об этих наемниках с так называемым «президентом» Приднестровья Вадимом Красносельским.

- Я его спрашивал, сказал прямо, что есть информация: ловят ваших людей из Приднестровья на Донбассе. И если так будет продолжаться, то наша позиция еще жестче станет в разговорах с вами, — рассказал Крыжановский. — Времена сейчас не самые лучшие учитывая российскую агрессию, но если оттуда еще будет содействие агрессору, то соответственно, наша позиция станет еще жестче. Поэтому давайте, говорю ему, что-то с этим делать.

По словам дипломата, Красносельский заверил его, что в Приднестровье «делают все возможное, чтобы такие наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора».

- Я получил заверения довольно таки четкие, что такого быть не может и не будет. Быть не может — это одно. Я сказал, что оно уже есть, но на будущее очень его предупредили, чтобы этого не было, — добавил Крыжановский.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, который «отрабатывал» пути проникновения в Украину из Приднестровья.