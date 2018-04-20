«Все будут давить, чтобы тебя заколбасить», - в РФ глава района рассказал об угрозах от ФСБ и администрации президента

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун рассказал о якобы поступивших угрозах «переехать его катком» (административным) и завести на него уголовные дела, если он не уйдет в отставку и не откажется от участия в предстоящих выборах.

Обращение к президенту России опубликовано на YouTube-канале главы района.

Шестун утверждает, что на него и на его семью оказывается давление из-за того, что власти Серпуховского района согласовывают митинги за закрытие мусорного полигона «Лесная», а местная дума накануне приняла закон о прямых выборах главы района, хотя по всей Московской области руководителей районов назначает губернатор Андрей Воробьев.

Одним из примеров давления, по его словам, является дело об изъятии участка, на котором построен его дом. Как утверждает Шестун, угрозы якобы поступали от главы управления «К» ФСБ (финансовая разведка и курирование администрации президента) Ивана Ткачева, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова.

Шестун публикует записи разговоров, на которых некие мужчины предлагают ему решить проблемы с делом взамен на подписание документа об отставке. Если же Шестун откажется это сделать, то на него заведут «заказные дела».

- Решается проблема, суд умирает, это все решается. Здесь ты спокойно сидишь, спокойно к сентябрю уходишь в отставочку, - говорит мужской голос.

Другой мужской голос, уверяет, что давление на Шестуна будет «по всем фронтам»: следствие, прокуратура, суд.

- Все будут давить, искать возможности, чтобы тебя заколбасить, - говорит голос на записи.

Кроме того, мужчины приводят в пример тех представителей власти, которые якобы отказались сотрудничать с ними, среди них были главы Удмуртии, Марий Эл, Сахалина и Владивостока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области мошенник выдавал себя за «председателя ОГА» и требовал от глав районов «собрать деньги на выборы».