Центральный райсуд Николаева продлил арест «Капитана Какао» еще на два месяца

Сергей Долженков и его адвокат В Николаеве Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей одесситу Сергею Долженкову («Капитану Какао»), который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он пробудет под арестом как минимум до 17 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

На заседании 19 апреля суд исследовал письменные доказательства в уголовном производстве по делу Долженкова.

«Сейчас уже исследован ряд процессуальных документов, выдержки из Единого реестра досудебных расследований, поручение о проведении досудебного расследования, постановления о назначении групп прокуроров и следователей, заключения экспертиз. Судом признал недопустимыми доказательствами сведения, содержащиеся на дисках, которые являются приложениями к выводам психолого-лингвистической и портретной экспертизы, поскольку установлено, что они не были открыты стороне защиты», - пояснили в суде.

Напомним, что Долженков был обвиняемым по делу о трагедии 2 мая в Одессе. Ранее горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев (в том числе и Долженкова), которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

После оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») - за сепаратистские акции в Николаеве. В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.