Украинские морпехи и артиллерия на границе с Крымом тренировались отражать атаки российского десанта

Военно-морские силы Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи административной границы с временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

В течение нескольких дней морская пехота с приданной артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

«Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на угрожаемых направлениях», - сообщили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине британские инструкторы учили украинских моряков, как ходить в разведку и противодействовать снайперам.