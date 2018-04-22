За четыре года на Донбассе погибли более 2540 мирных жителей, - ООН

В Организации Объединенных Наций подсчитали количество погибших и раненых среди гражданского населения в результате вооруженных действий на Донбассе. По данным организации, с начала конфликта на востоке Украины больше 2,5 тысяч мужчин, женщин и детей были убиты, а более девяти тысяч получили ранения.

Об этом во время доклада в Нью-Йорке сообщил координатор ООН в Украине Нил Уокер, передает УНИАН.

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины за 4 года. Количество погибших увеличивается почти каждый день», - говорится в докладе.

Уокер также рассказал, что больше 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой «линии разграничения». По его словам, ежемесячно более 1 миллиона человек вынуждены пересекать «ничью землю» через контрольно-пропускные пункты, многие из них это делают только для того, чтобы получить доступ к основным гуманитарным и социальным услугам.

В ООН также заявили о критической нехватке средств для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины.

Отметим, 14 апреля исполнилась четвертая годовщина со дня, когда был подписан указ о начале проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях для противодействия необъявленной гибридной войне, которую против Украины начала Российская Федерация.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что с 2014 года оккупационные силы РФ убили на Донбассе 242 ребенка.