Россия «вернула» Украине ядерный статус, разместив боеголовки в Крыму, - Джемилев

Россия разместила на территории оккупированного Крыма 6 ядерных боеголовок, заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По словам экс-руководителя Меджлиса крымскотатарского народа, тем самым Москва вернула Украине статус ядерного государства.

- В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым — это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным, — сказал Джемилев.

Он добавил, что российские ядерные боеголовки в Крыму угрожают не только Украине, но и всем странам Черноморского бассейна.

Издание отмечает, что слова Джемилева не подтверждают профессиональные источники. Однако эти же источники сообщают, что после оккупации Крыма Россия начала восстанавливать хранилище советского ядерного оружия в Феодосии, уничтоженное в 90-е годы.

Напомним, ранее журналист и правозащитник Андрей Клименко заявлял, что Президент России Владимир Путин, аннексировав Крым, поставил перед собой задачу создать на полуострове гигантскую военную базу.