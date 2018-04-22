В Латвии арестовали лидера российской диаспоры за покушение на суверенитет

Суд Видземского предместья Риги в субботу, 21 апреля, принял решение арестовать главу незарегистрированного официально движения «Конгресс неграждан» Александра Гапоненко.

Об этом сообщает «Delfi.

В суд он был доставлен в наручниках и под конвоем вооруженных людей в черной форме и в масках, полностью скрывающих лицо. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности в пятницу, 20 апреля. Задержание представителя Штаба защиты русских школ и главы «Конгресса неграждан» проводилось в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса «о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя». За это ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудниками Полиции безопасности были произведены санкционированные обыски на объектах, с которыми был связан подозреваемый. В интересах следствия дополнительной информации по этому делу пока не предоставляется.

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