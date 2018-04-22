На Донбассе боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ – один украинский боец погиб, двое ранены

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, 21 апреля, один украинский военный погиб, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Так, на Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли украниские опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы применялись боевиками по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского. По защитникам Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении запрещенные 120-мм минометы применялись по украинским позициям возле Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - возле Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

Напомним, что в зоне проведения АТО за прошедшие сутки, 20 апреля, боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский боец погиб, еще один ранен.

Также ранее сообщалось, что в ООН подсчитали количество погибших и раненых среди гражданского населения в результате вооруженных действий на Донбассе. По данным организации, с начала конфликта на востоке Украины больше 2,5 тысяч мужчин, женщин и детей были убиты, а более девяти тысяч получили ранения.