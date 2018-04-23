На Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ - никто из украинских военнослужащих не пострадал

За минувшие сутки 22 апреля российско-оккупационные войска осуществили 30 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом проинформировал пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Луганском направлении, из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь вблизи Новгородского и Луганского.

Кроме этого, в Новгородском, Новоселовке и Троицким оккупанты применили 82 мм минометы, гранатометы различных систем - в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие - по украинским позициям под Новгородским.

Также, на Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Талаковки.

«Гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь», - говорится в сообщении. Ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, 21 апреля, один украинский военный погиб, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.