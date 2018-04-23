Генпрокуратура показала найденные на Донбассе российские боеприпасы

Генеральная прокуратура заявила об очередном получении доказательств военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, проводит досудебное расследование фактов применения представителями власти и командованием ВС РФ средств ведения войны, запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

«В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины выявлено четыре противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), оду ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), два ударно-дистанционных запала (рус. УЗИ, 1992 и 1993 г.в.) к гранате «РГО», реактивный пехотный огнемет РПО «Шмель» (рус. РПО-А «Шмель», 1991 г.в.)», - говорится в сообщении.

По информации Министерства обороны Украины указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не состоят.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ перехватила разговоры боевиков, доказывающие присутствие российской армии на Донбассе.