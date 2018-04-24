«Путин делит Европейский Союз и ссорит народы», – глава польского Сената Карчевский

Станислав Карчевский Маршал Сената Польши Станислав Карчевский считает, что президент РФ Владимир Путин является опорой для всех экстремистов и сепаратистов.

Об этом он сообщил во вторник, 24 апреля, в ходе конференции глав парламентов стран ЕС по вопросам безопасности, которая состоялась в Таллине, передает TVP Parlament.

«Были бы сильнее, то поделили бы Европейский Союз и ссорили бы одни народы с другими», – заявил Карчевский.

Также в своем выступлении он отметил, что одной из проблем ЕС является «координация усилий по отражению агрессивности российской пропаганды в странах». По его словам, Кремль «возбуждает исторические национальные противоречия».

«Когда в марте 2014 года высшая палата российского парламента обсуждала предоставление Путину права на введение войск в Украину, один из членов парламента на вопрос касательно ожидаемой реакции Запада на этот шаг ответил: «Покричат, покричат и перестанут», – подчеркнул глава польского сената.

По мнению Карчевского, такая позиция среди российских диссидентов будет и в дальнейшем провоцировать акты агрессии.

На своем Twitter-аккаунте глава сената Польши также написал, что Европейский Союз может и должен быть структурой, укрепляющей безопасности континента.

Filarem wspólnej obrony jest #NATO. Unia Europejska może i powinna być strukturą wzmacniającą bezpieczeństwo naszego kontynentu. #parleu2017 pic.twitter.com/KPU7Q7dIKb — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 24 апреля 2018 г.

Напомним, что ранее посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что восточная Украина и Донбасс могут стать для России такой же целью, как Сирия.