«Путин делит Европейский Союз и ссорит народы», – глава польского Сената Карчевский

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Станислав Карчевский
Маршал Сената Польши Станислав Карчевский считает, что президент РФ Владимир Путин является опорой для всех экстремистов и сепаратистов.

Об этом он сообщил во вторник, 24 апреля, в ходе конференции глав парламентов стран ЕС по вопросам безопасности, которая состоялась в Таллине, передает TVP Parlament.

«Были бы сильнее, то поделили бы Европейский Союз и ссорили бы одни народы с другими», – заявил Карчевский.

Также в своем выступлении он отметил, что одной из проблем ЕС является «координация усилий по отражению агрессивности российской пропаганды в странах». По его словам, Кремль «возбуждает исторические национальные противоречия».

«Когда в марте 2014 года высшая палата российского парламента обсуждала предоставление Путину права  на введение войск в Украину, один из членов парламента на вопрос касательно ожидаемой реакции Запада на этот шаг ответил: «Покричат, покричат и перестанут», – подчеркнул глава польского сената.

По мнению Карчевского, такая позиция среди российских диссидентов будет и в дальнейшем провоцировать акты агрессии. 

На своем Twitter-аккаунте глава сената Польши также написал, что Европейский Союз может и должен быть структурой, укрепляющей безопасности континента. 

Напомним, что ранее посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что восточная Украина и Донбасс могут стать для России такой же целью, как Сирия.

Виолетта Чех

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