Россия использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была «фейком»

Российские пропагандисты создали фейк, чтобы убедить граждан страны, что химическая атака в сирийской Думе, за которой стоят силы поддерживаемого РФ режима Асада, была якобы «постановкой» Запада.

Об этом сообщает «Новое время».

Для этого они использовали кадры из художественного фильма режиссера Хумама Хусари, о котором издание Global Times писало еще в 2016 году.

Данная картина повествовала о химической атаке в сирийской Гуте, которая произошла в 2013 году.

В свою очередь российская пропаганда, демонстрируя фото, сделанные во время сьемок фильма, назвала их «доказательствами» того, что применение химических веществ против мирного населения Думы было «сфабриковано».

- Западные политики и пресса игнорируют очевидные доказательства того, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было. Накануне появились свидетельства очевидцев, они также говорят, что видеокадры, снятые боевиками в больнице, были инсценировкой, - прокомментировала ведущая Первого канала фото со сьемок фильма.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Как известно, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».