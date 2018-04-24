В случае обострения украинскую армию пополнят 100 тысяч резервистов, - глава Генштаба

При обострении ситуации в Донбассе боевые части готовы пополнить 100 тысяч резервистов.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью Укринформу.

- В случае обострения ситуации мы имеем возможность привлечь необходимое количество подготовленных людей. Речь идет о более чем 100 тысяч людей, которые готовы быстро пополнить боевые части, - отметил Муженко.

По его словам, в Украине создана уникальная система подготовки резерва.

- Мы ежегодно проводим сборы, которые предусматривают как индивидуальную подготовку резервистов в учебных центрах, так и проведение боевого слаживания уже в составе своих батальонов и бригад, в которых резервисты когда-то проходили службу и куда будут призваны по мере необходимости, - сказал Муженко.

Напомним, в этом году украинская армия получит первые танки «Оплот», а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Этот документ переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.