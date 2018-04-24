За сутки на Донбассе из-за обстрелов боевиков ранены четверо украинских военнослужащих

С начала суток на Донбассе зафиксировано 28 обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополь, а из стрелкового оружия - в районе Каменки. Кроме этого, защитников Талаковки и Павлополя обстреливали снайперы.

На Луганском направлении из 120- и 82 мм минометы боевики обстреляли укреппункты военных под Луганским и Новолуганскми, минометы калибра 82 мм применяли вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.

«Вследствие выполнения боевых задач четверо украинских военных получили ранения. Они доставлены в медучреждения, им оказана квалифицированная помощь», - отметили в штабе.

Напомним, в Авдеевке восстановлено водоснабжение, отключенное из-за обстрелов боевиков.