В оккупированной Макеевке неизвестные подорвали отделение «полиции» боевиков

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке у здания «полиции» вечером 24 апреля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал «ВМакеевке» со ссылкой на блоги местных жителей.

«Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина «Этюд» Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового!» – говорится в сообщении.

«Повылетали стекла, вроде без пострадавших», – добавляется в нем.

Сайт «Новости Донбасса» публикует фотографии с места событий. Сепаратистский ресурс ДАН о взрыве в Макеевке пока не сообщает.

Напомним, в оккупированном Луганске взорвали внедорожник с главарем «народной милиции «ЛНР».