Российских наемников для Сирии могут готовить на той же базе, что и для войны на Донбассе, - западные СМИ

Трижды за последний месяц группы мужчин, которые возвращались из сирийского Дамаска, отправлялись на российскую военную базу Молькино в Краснодарском крае.

Об этом сообщает «Reuters».

Журналисты агентства видели, как 17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая, по информации источников, перебрасывает наемников из России в Сирию и обратно.

Вскоре несколько групп мужчин вышли из терминала через отдельный выход, который обычно закрыт, и разместились в трех автобусах, которые отвезли их в ту часть аэропорта, которая обычно используется только сотрудниками.

Тягач подвез к автобусам багажные тележки, заполненные большими сумками; мужчины в гражданском вышли, погрузили сумки и снова вернулись в автобусы, пишет агентство.

Три автобуса выехали из аэропорта колонной и отправились на юг. Два из них сделали остановки по дороге около кафе, третий — просто на обочине. Незадолго до полуночи все три свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром, в 350 километрах к югу от аэропорта Ростова-на-Дону.

Как пишет Reuters, в Молькино каждый автобус притормозил на одну-две минуты у КПП, на котором дежурили как минимум двое военных. Спустя 15-20 минут автобусы выехали с базы пустыми. Общедоступные спутниковые карты показывают, что это дорога, ведущая в воинскую часть.

Также автобусы возили мужчин на базу в Молькино из аэропорта Ростова 25 марта и 6 апреля, отмечает агентство.

Несколько родственников, друзей и вербовщиков частных бойцов рассказали Reuters, что тренировочный лагерь в Молькино был у них с того времени, как они воевали на Донбассе на стороне боевиков.

На хуторе Молькино Краснодарского края находится 10-я отдельная бригада специального назначения Минобороны РФ.

Напомним, СБУ обнародовала данные о 20 российских наемниках «Вагнера», тайно отправленных в Сирию.