За сутки в АТО боевики 76 раз обстреляли украинские позиции - ранены 11 военнослужащих

За прошедшие сутки, 25 апреля, на Донбассе российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка боевики обстреляли укрепления вблизи Новолуганского. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы они применили вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП - под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию - в районе Зайцево, а 120 и 82 мм минометы - неподалеку Троицкого.

Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь вели с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стреклкового оружия - в районе Малинового.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов оккупанты обстреляли защитников Верхнеторецкого, Шахты «Бутовка», Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП - под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты «Бутовка», из гранатометов - около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков, а из стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Отмечается, что вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Пострадавших доставили в лечебные учреждения и оказали им медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что по словам начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко, при обострении ситуации в Донбассе боевые части готовы пополнить 100 тысяч резервистов.