В СБУ заявили о предотвращении массовых беспорядков, которые готовили спецслужбы РФ на майские праздники

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и приселки попытки российских спецслужб устроить провокацию в Украине на майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, трое граждан Украины из Киева и Одессы по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в запрещенных соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Злоумышленники накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных областях Украины для осуществления провокаций. По заданию кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных акций», – говорится в сообщении.

Таким образом, СБУ предотвратила потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию Украины на международной арене.

Напомним, ранее в СБУ сообщали об обезвреживании двух групп российских диверсантов, пытавшихся ухудшить отношения Украины и Польши.