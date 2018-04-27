В Одесской области бывшего боевика терростической организации «ЛНР» СБУ задержала в его же доме

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика террористической организации «ЛНР» в его собственном доме в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе ОПГ, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Через несколько месяцев боевик разочаровавшись в идеях «русского мира» покинул ряды террористов и вернулся в Одесской области.

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомни, ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины выявили и приселки попытки российских спецслужб устроить провокацию в Украине на майские праздники.