В МИД Украины, в связи с обстрелами на Донбассе, призвали международных партнеров усилить давление на РФ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международных партнеров усилить давление на Россию в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
«России нужна дестабилизация Украины. 61 обстрел, минометы, семь украинских военных пострадали. Призываем партнеров усилить давление на Россию», - написала она.
Напомним, что за сутки на Донбассе боевики совершили 61 обстрел: семеро украинских военных пострадали. А 27 апреля они провели 53 обстрела.