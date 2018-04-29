В МИД Украины, в связи с обстрелами на Донбассе, призвали международных партнеров усилить давление на РФ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международных партнеров усилить давление на Россию в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«России нужна дестабилизация Украины. 61 обстрел, минометы, семь украинских военных пострадали. Призываем партнеров усилить давление на Россию», - написала она.

Напомним, что за сутки на Донбассе боевики совершили 61 обстрел: семеро украинских военных пострадали. А 27 апреля они провели 53 обстрела.