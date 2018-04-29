На Донбассе у боевиков взорвался скрытый арсенал с боеприпасами - штаб АТО

27 апреля на Донбассе произошел мощный взрыв, вследствие которого двое боевиков погибли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В пресс-центре отметили, что детонация произошла из-за пренебрежения элементарными правилами хранения боеприпасов и пожарной безопасности.

«Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиций, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабность разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА», - говорится в сообщении.

По имеющейся у разведки информации, в арсенале хранились боеприпасы для минометов и стрелецкого оружия.

«Подобные «схроны» необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, вероятно, для продажи», - отмечают в пресс-центре АТО.

Напомним, что в оккупированном Луганске взорвалась колонна военной техники боевиков, которую готовили для парада на 9 мая.