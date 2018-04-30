На Донбассе официально заканчивается АТО и начинается Операция объединенных сил

В понедельник, 30 апреля, на Донбассе официально заканчивается Антитеррористическая операция и стартует Операция объединенных сил.

Ранее этот процесс анонсировал Президент Украины Петр Порошенко.

«Это кардинально меняет организацию управления военной структурой – руководство переходит к ВСУ, у них появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины», - отмечал на своей странице в Facebook Глава государства.

Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил прописана в Законе Украины «О реинтеграции Донбасса».

В районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.