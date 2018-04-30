За четыре года АТО на Донбассе статус участника боевых действий получили более 228 тысяч военнослужащих

За время проведения Антитеррористической операции статус участника боевых действий получили больше 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

- С начала АТО государственные награды Украины получили больше 51 тысячи 200 и поощрительные ведомственные награды - более 53 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. С начала 2018 поощрительными отличиями Минобороны награждены более 2350 военнослужащих и работников ВСУ,, - отметил Максим Праута.

Напомним, в Украине началось проведение Операции объединенных сил (ранее - антитеррористической операции) в зонах безопасности и районе боевых. С 30 апреля на Донбассе будет действовать особый порядок. Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, который уполномочен управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.