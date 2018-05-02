В Госдепе США призвали Россию вывести войска из Грузии

Уэсс Митчелл Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает грузинский телеканал 1TV.

Сообщается, что Митчелл сделал данное заявление на демаркационной линии между подконтрольной Грузии территорией и Южной Осетией.

- Десять лет назад была война, и я здесь сегодня, чтобы напомнить российскому правительству, что мир не забыл об этих событиях. Мы не признаем эту разделительную линию международной границей. Мы очень обеспокоены ситуацией с безопасностью грузин, которые живут здесь, за пределами этой линии, - заявил он.

Он также призвал Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года.

- Мы призываем российское правительство выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, чтобы восстановить суверенитет Грузии над этими регионами и облегчить гуманитарный доступ к ним, - добавил Митчелл.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак.