«Обиделся на начальника и решил пошутить»: в Николаеве рецидивисту дали 7 лет тюрьмы за поджог автомобиля и налет на магазин

В Николаеве суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за поджог автомобиля работодателя и разбойное нападение на магазин.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного районного суда города Николаева.

Стоит отметить, что оба преступления мужчина совершил в течение 19 дней и на одной и той же улице.

Так, ранее судимый за хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу мужчина в средине ноября 2016 года на улице 295-й Стрелковой Дивизии днем облил горючим веществом автомобиль предприятия и поджег его.

Спустя небольшой период времени, злоумышленник недалеко от первого места преступления совершил еще одно – он с ножом ворвался в магазин и требовал отдать ему деньги. Но на этот раз ему не удалось совершить преступление и его задержали посетители заведения.

«Совершил поджог автомобиля на почве неприязненных отношений с руководством предприятия, возникших из-за трудовых отношений; иное правонарушение объяснил шуткой, которое перешло в преступление, совершенное на почве алкогольного опьянения», – передаются в приговоре высказанные подсудимым мотивы преступления.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и частью 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины и назначить ему итоговое наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того суд взыскать с злоумышленника в пользу государства затраты на привлечение экспертов в сумме 12 тысяч 284 гривен.

Напомним, в Одессе на парковке подожгли автомобиль, с него огонь перешел еще на три соседних.