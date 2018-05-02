«Ответ будет жестким», - глава ООС Наев намерен усилить реакцию на обстрелы боевиков

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что не будет мириться с системными обстрелами украинских позиций со стороны боевиков.

Об этом Наев заявил в среду, 2 мая, в Краматорске, во время брифинга по случаю начала операции Объединенных сил на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

- Прежде всего, мы не будем мириться с системными обстрелами, которые противник проводит против украинских позиций, нарушая все возможные договоренности и объявленное перемирие. Больно говорить об этом, но в результате этих обстрелов почти ежедневно погибают или получают ранения наши люди, украинские военные, обездоленными остаются украинские семьи, - сказал он.

Генерал Наев отметил, что для него, как для Командующего Объединенных сил, удержание линии разграничения не будет главной задачей, - «самое главное - прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель военнослужащих».

Также Наев заявил, что обострения ситуации на Донбассе в связи с окончанием антитеррористической операции и началом ООС не прогнозируется.

- Жители Донбасса по обе стороны линии столкновения больше всего опасаются активизации боевых действий. В этой связи хочу подчеркнуть: мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции, - сказал он.

Наев подчеркнул, что ООС направлена на установление мира и ликвидацию каких-либо разделительных линий.

- Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение, - резюмировал он.

Напомним, 30 апреля, на Донбассе официально закончилась Антитеррористическая операция и стартовала Операция объединенных сил.