«Неудачно съездил к подруге»: На Буковине СБУ задержала боевика «ДНР»

В Черновицкой области правоохранители задержали боевика террористической группировки Восток гибридных российских войск в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Донецка с начала 2014 года присоединился к боевикам. В составе незаконных вооруженных формирований боевик с оружием в руках находился на позициях террористов, выполнял указания главарей по охране участков на линии разграничения, принимал участие в обустройстве незаконных блокпостов. Оперативники СБУ выяснили, что он обеспечивал охрану одного из так называемых депутатов «ВС ДНР» во время публичных мероприятий, участвовал в патрулировании захваченного террористами здания Донецкой областной госадминистрации.

Сотрудники спецслужбы задержали боевика в одном из населенных пунктов Черновицкой области, куда он приехал к своей гражданской жене.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-УК (теракт). Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала боевика ЛНР, участвовавшего в трагических событиях 2 мая в Одессе.