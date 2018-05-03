СНБО ввел новые санкции против лиц, связанных с российской агрессией против Украины

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании поддержал вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и тому подобное.

«Кроме того, были продлены действие санкций, примененных в предыдущие годы», — добавили в пресс-службе СНБО Украины.

Вместе с тем, в информации не указываются какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение ввести санкции.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

После в компании сообщили, что введенные в пятницу министерством финансов США санкции против «UC Rusal» могут привести к техническому дефолту.