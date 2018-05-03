Пропавший возле Широкино украинский морпех переметнулся к боевикам из-за долгов

Пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам.

Об этом сообщили в Facebook штаба операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Воспользовавшись тем, что боевики вели обстрел соседнего взводного опорного пункта, военный пересек линию соприкосновения.

- Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен, - раскрыли мотивацию предателя в ООС.

По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск сейчас принуждают дезертира к публичному «интервью» для дискредитации ООС и бригады морской пехоты в частности.

- Командование ООС акцентирует внимание на неотвратимости наказания, - лаконично подытожили в штабе.

Напомним, на Донбассе пес спас украинского военного от пули снайпера.