Пропавший возле Широкино украинский морпех переметнулся к боевикам из-за долгов

Пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам.
Об этом сообщили в Facebook штаба операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.
Воспользовавшись тем, что боевики вели обстрел соседнего взводного опорного пункта, военный пересек линию соприкосновения.
- Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен, - раскрыли мотивацию предателя в ООС.
По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск сейчас принуждают дезертира к публичному «интервью» для дискредитации ООС и бригады морской пехоты в частности.
- Командование ООС акцентирует внимание на неотвратимости наказания, - лаконично подытожили в штабе.
Напомним, на Донбассе пес спас украинского военного от пули снайпера.