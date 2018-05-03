Россия начала массово проверять иностранные суда, идущие в Украину, - Госпогранслужба

Россия начала массово проверять иностранные суда, которые направляются в Украину.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

С 30 апреля представители страны-агрессора ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации.

Так, 30 апреля во время прохождения Керченского пролива пограничный корабль ФСБ РФ остановил теплоход, который следовал по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь). На борту находились граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии.

Россияне осмотрели судно и провели идентификацию членов суднокоманды. Замечаний со стороны представителей российских спецслужб не последовало.

В тот же день Россия остановила теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь). Некоторые суда проверяют по несколько раз.

Например, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь) судно остановили во время прохождения Керченского пролива. Позже он был остановлен для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды.

Накануне Россия также остановила судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), следовавшее по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

В украинском пограничном ведомстве добавили, что Россия начала «жесткую политику задержания и досмотра судов».

Напомним, 25 апреля в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.