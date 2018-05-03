Перешедший на сторону террористов «ДНР» морпех оказался николаевцем

Пропавшим после обстрела позиций Операции объединенных сил 2 мая оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, который перешел на сторону боевиков «ДНР».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в командовании 36-й бригады.

Отметим, что 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен.

Как стало известно, самовольно покинувшим позицию оказался военнослужащий из Николаева, который занимал должность наводчика взвода батальона морской пехоты, 35-летний Виталий Ч. (полные данные есть в распоряжении редакции, - прим. ПН). О перешедшем на сторону террористов известно, что в июле 2016 года он заключил контракт на прохождении военной службы с Корабельным районным комиссариатом города Николаева.

В Николаеве у Виталия Ч. осталась 56-летняя мать и несовершеннолетний ребенок 13 лет.

Напомним, что в ноябре 2015 года прокурор Первомайской межрайонной прокуратуры Николаевской области Олег Болдырев перешел на сторону террористической «ЛНР» в надежде продолжить работу у боевиков.

Также на сторону оккупантов в 2015 году перешел механик авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины из воинской части №А4465 (Николаев) Евгения Агапова, который обвинил Народного Героя Украины Владислава Волошина в том, что он сбил над Донбассом малазийский самолет «Boeing».