Возле Крыма ФСБ задержала судно с пятью рыбаками из Очакова – их обвиняют в браконьерстве

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) задержано в пятницу в акватории Черного моря за незаконный вылов камбалы. Экипаж из 5 украинцев доставлен в Крым.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «пограничного управления ФСБ России» по Крыму.

«4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем «Аметист» задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской федерации».

«Незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальных действий», - отмечает погрануправление.

Накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации команды невоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.