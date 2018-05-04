«Капитан судна принял такое решение и отправился туда», - украинские пограничники о задержанном в Крыму судне из Очакова

Олег Слободян

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили задержание украинского судна возле побережья оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом в прямом эфире телеканала «112.ua» заявил помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян.

Напомним, что возле Крыма ФСБ задержала судно с пятью рыбаками из Очакова которых теперь обвиняют в браконьерстве.

По словам Слободяна, ответственность за задержание судна неподалеку от аннексированного Крыма сотрудниками ФСБ несет его капитан. В ГПСУ также сообщили, что судно было надлежащим образом оформлено и имело разрешения на вылов рыбы.

- Судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно. Скорее всего, капитан судна принял такое решение и отправился туда, где, по их мнению, будет лучше отлов, и пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами страны-оккупанта, - говорит Слободян.

По Олега Слободяна, на данный момент обстоятельства задержания украинского судна в Крыму изучают. Он также отметил, что украинских рыбаков в Крыму могут привлечь к административной ответственности за «нарушение границы РФ».

Напомним, что Россия начала массово проверять иностранные суда, идущие в Украину.