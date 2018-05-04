Администрация президента отреагировала на задержание спецслужбами РФ украинского судна

Борис Бабин

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что задержанием украинского судна РФ в очередной раз грубо нарушила нормы международного права.

Об этом передают «Крым.Реалии».

Напомним, что возле Крыма ФСБ задержала судно с пятью рыбаками из Очакова – их обвиняют в браконьерстве. Позднее в Государственной пограничной службе Украины подтвердили задержание украинского судна.

Бабин считает, что украинские правоохранительные органы примут все необходимые меры для оценки этих событий. Также он уверен, что нарушения оккупационных властей Крыма будут учтены арбитражем по морскому праву.

«Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационными властями России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, осуществляющее соответствующий вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины», — заявил он.

Напомним, что в Азовском море пограничники задержали судно под флагом РФ с экипажем на борту.