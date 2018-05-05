На Донбассе в ходе обстрелов боевиков трое украинских военнослужащих получили ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в ходе обстрелов 4 мая трое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. В частности, боевики около 20:00 снова обстреляли жилые дома в Зайцево, в населенный пункт направили бригады спасатели.

Также сообщается, что боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районе Сокольников, Майорска, Авдеевка, Новгородского и Старогнатовки противник пять раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

«По данным разведки, российско-террористические войска за минувшие сутки потеряли три человека погибшими и три ранеными», - говорится в сообщении.

Что касается украинских военнослужащих, то трое получили ранения во врем боевых действий. Пострадавших эвакуировали в госпиталь. Кроме того, сообщается, что по состоянию на 07:00 потерь нет.



Напомним, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что не будет мириться с системными обстрелами украинских позиций со стороны боевиков и усилит реакцию на обстрелы.