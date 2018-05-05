На Донбассе задержали боевика российско-террористических войск, - ООС

В субботу, 5 мая, на Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали боевика российско-террористических войск.

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В ходе рейда одно из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взяло в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск. Они передали его сотрудникам Службы безопасности Украины.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделения нет. Военнослужащих, участвовавших в рейде, командование ОС представит к наградам.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в ходе обстрелов 4 мая трое украинских военных получили ранения.