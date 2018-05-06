Жена николаевского морпеха заявила, что он не мог дезертировать и перейти к боевикам «ДНР»

Жена николаевского морского пехотинца Виталия Ч. Оксана, который подозревается в переходе на сторону боевиков «ДНР», заявила, что не верит в его предательство.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Напомним, ранее сообщалось, что 2 мая возле Широкино на линии фронта пропал без вести морской пехотинец. 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Также выяснилось, что этим морским пехотинцем является николаевец Виталий Ч.

Как оказалось, кроме ребенка от первого брака у Виталия в Николаеве есть еще жена Оксана и полуторагодовалый сын.

- Я уверена в своем муже, – говорит Оксана. Она убеждена, что из-за долгов ее муж предать свою страну и перейти на сторону «ДНР» не мог.

- Из моего мужа никогда никакие коллекторы не выбивали денег. Да, у него есть кредиты, но он за них особо никогда не переживал… Это он, видимо, там рассказывал сослуживцам, что у него тут кредиты, вот командование и придумало версию… – рассказала жена Виталия.

Нынешняя теща морпеха также считает странной версию о дезертирстве зятя:

- Понимаете, как странно всё происходит. Сначала позвонили (часов пять вечера было), что он пропал без вести… Потом перескакивают на другую версию, мол из-за долгов сбежал… До 11 вечера они всей командой искали его там по полю, а потом они решили, что он якобы туда перешёл, на ту сторону… То, что они там написали, что он сам туда ушел – мы не верим этому. И все, кто хорошо его знают, все в это не верят, что он мог сам туда пойти сдаваться, какие бы ни были долги. Я всегда говорила, что Виталька – очень хороший мужик. Он никогда никого не бросит, ни детей своих, ни жену в обиду не даст. А чтобы еще Украину… Он всегда кричал «За Украину!». Зачем наговаривать?

Не веря в дезертирство мужа, Оксана рассказывает:

- Время идет, и мужа нет, он на связь не выходит, 2 мая он пропал. Они не могут подтвердить, что он сам сбежал. Сначала у них была версия, что он сюда сбежал, а на следующий день… Нет 100% информации, как мне сказал его начальник в АТО. В пятницу, 4 мая, я ему в очередной раз звонила – говорит, им надо выяснить, или он дезертир, или он пленник. А сейчас весь интернет пишет, что он дезертир, что он предал Украину. А кто это доказал вообще?

- Живой он или не живой, я не хочу, чтобы его оскорбляли, потому что я знаю, как он за Украину шел. Да, может он пошел в армию из-за денег, но он всегда был за Украину. Все его кумовья, все подтвердят, что он никогда в жизни такого бы (дезертирства) не сделал… И сколько я с ним разговаривала наедине и по душам, он мне всегда говорил, что никогда бы в жизни не хотел попасть в плен, – сдерживая слезы, говорит жена военнослужащего.

Оксана также рассказала, что незадолго до известия о том, что ее муж пропал без вести, он ей звонил:

- Он звонил мне и плакал. В 1:44 он истерически кричал: «Нам тут крышка», «Нам тут всё». Я ему говорила, чтобы он успокоился, а рядом с ним было слышно, что мужики смеялись. Его сослуживцы смеялись, а он плакал? Что-то здесь не сходится. А через пару часов звонят, что он пропал? У него была истерика – мне кажется, что это между ними что-то было.