В России на митингах против Путина задержали 1600 человек – в том числе кричавшего «Позор» мальчика и мать с ребенком

По всей России в субботу, 5 мая, прошли митинги против инаугурации президента России Владимира Путина, по итогам которых в 23 городах задержали 1607 человек. Митингующие выступили «против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония».

Об этом сообщает «Сноб».

Этот показатель побил рекорд акции «Он вам не Димон», тогда московская полиция задержала 1030 человек. 5 мая больше всего протестующих задержали также в Москве – 704 человека, а в Санкт-Петербурге – 229. По информации полиции Петербурга, около двух тысяч человек участвовали в акции, из них не менее 200 привлекут к административной ответственности.

Самые массовые акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. По оценке московской полиции, в акции на Тверской приняли участие 1500 человек.

Митингующие вышли на улицы с плакатами и флагами России, скандировали лозунги: «Путин – вор», «Россия без Путина», «Царя – в лагеря», «Россия будет свободной». Сообщалось также о стычках протестующих со сторонниками партии НОД на московской акции.

В Челябинске в автозаки попали 164 человека, в Петербурге – 112, в Якутске – 75, в Тольятти – 63, в Краснодаре – 48, а также в Красноярске задержали 35 человек.

В Москве ОМОН задержал человека, переодетого в костюм царя и «агитировавшего за Путина».

Саратовские полицейские задержали мальчика, который кричал «Позор», а в Тольятти – мать с ребенком. Мальчику 12 лет, а на его отца в полиции составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Сообщалось также о задержаниях несовершеннолетних в Москве.

«В Саратове после завершения акции «Он нам не царь» сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Набережной Космонавтов сотрудники полиции задержали мальчика. Как сообщает фотокорреспондент «Газеты недели в Саратове», ребенок ходил сегодня с демонстрантами. После того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как отмечает корреспондент, в ходе задержания ребенок кричал полицейским: «Позор!» - сообщают «Свободные новости».

Кроме того, во время московского митинга были задержаны сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Николай Ляскин и политик Алексей Навальный за организацию несанкционированной акции.

Также полиция задержала внештатного фотокорреспондента «Новой газеты» Михаила Гребенщикова в Москве. Во время разгона акции в Санкт-Петербурге пострадала корреспондента FlashNord.

После разгона митинга на Тверской протестующие продолжили акцию у московского офиса Роскомнадзора. Они требовали прекратить блокировку Telegram и ликвидировать регулятор. Однако протест закончился, когда к зданию Роскомнадзора пригнали более 10 машин с ОМОНом.

Как сообщает «Радио Свобода», журналиста «Голоса Америки» и проекта «Настоящее время» Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские в Москве 5 мая во время освещения акции против президента Владимира Путина. Алексей говорил об особой жесткости силовиков во время этой акции протеста, по сравнению с другими акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, что в 2017 году московский суд оштрафовал на 10 тысяч девушку, которую в автозак тащили сразу четыре омоновца.