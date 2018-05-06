США запретили Украине использовать «Javelin» на фронте, - замминистра

Непосредственным условием предоставления Украине комплексов «Javelin» было не использовать их на линии фронта.

Об этом заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает телеканал «Прямой».

- На сегодняшний день есть определенные ограничения, которые приняты к Украине. Условие есть непосредственное – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент.

- В августе прошлого года мои друзья, контрснайперская группа СБУ, была задействована в проверке в боевых условиях нашего противотанкового средства под названием «Стугна». И испытания в боевых условиях прошли удачно. Танк российский был подбит. И после этого момента на этом участке фронта наступила довольно долгая пауза. Поэтому я предполагаю, что в качестве, как в народе говорят, горловой ситуации, мы получим разрешение со стороны США использовать два-три всего лишь этих комплекса, и это набьет оскомину у врага на довольно длительный срок, - сказал Тука.

Таким образом Тука подтвердил информацию, которую ранее сообщил The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что ракетными комплексами будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы «Javelin» не использовали для наступательных операций, и чтобы они не попали к врагу.