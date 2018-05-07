Украинские военные попали в засаду диверсантов – один погиб, двое ранены

В воскресенье, 6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что на маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены.

«На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой боевиками ДРГ был открыт огонь. После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены. Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 5 мая на Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали боевика российско-террористических войск.