Российские военные принимали участие в обстреле Мариуполя из «Градов» в 2015 году, - СБУ

Военнослужащие Российской Федерации (РФ) принимали непосредственное участие в обстрелах микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе брифинга в понедельник, 7 мая.

- Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт совершен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ, - сказал Грицак.

Также, по его словам, следователи СБУ установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и второй Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманский мотострелковая бригада).

- Благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя. С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович, - подчеркнул Грицак.

СБУ выяснила, что два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава Вооруженных сил РФ совершили более 120 выстрелов по мирному городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасними снарядами С-21ОФ.

- Выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины относительно нарушения РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, - сказал глава СБУ.

Как известно, в январе 2015 года российские войска обстреляли окраины Мариуполя. Под обстрел попали жилые кварталы. В результате обстрела погибли 30 человек и 100 получили ранения. После этого было заявлено, что силы АТО уничтожили четыре «Града» и 32 российских военных, обстрелявших Мариуполь.